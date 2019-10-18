Принятие законопроекта о дискриминации ВИЭ мощностью свыше 150 МВт приведет к международным арбитражам - ЕУЭА

Европейско-украинское энергетического агентство (ЕУЭА) просит народных депутатов Верховной Рады исключить из законопроекта №2236-2 инициативу предоставления приоритета операторам-производетелям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт, поскольку одобренный профильным комитетом документ может привести к дестабилизации инвестклимата и к международным арбитражным судам против Украины.

"Законопроект имеет дискриминационный характер, нарушает права международных инвесторов, угрожает успешному завершению проектов ВИЭ на этапе строительства, нарушает обещания Кабинета министров Украины не применять ретроспективных изменений по отношению инвесторов", - говорится обнародованном на сайте агентства в четверг заявлении ЕУЭА.

В ЕУАЭ считают, что принятие данного законопроекта приведет к инвестиционным арбитражам против Украины, подорвет доверие к украинскому государству и госгарантиям, а банки и финансовые учреждения в дальнейшем не будут осуществлять кредитование для реализации проектов ВИЭ.

"Мы продолжим инвестировать сотни миллионов долларов в энергетический сектор Украины, если законодательная база останется стабильной и не будет принято никаких ретроспективных действий со стороны Верховной Рады или Кабмина. В случае нарушения наших прав мы оставляем за собой право инициировать производство в международных арбитражных судах против государства Украина", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в среду одобрил разработанный депутатами от "Слуги народа" законопроект (№2236-2).

Депутаты предлагают при диспетчеризации предоставлять приоритет операторам-производителям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной э/э по "зеленому тарифу" в связи с диспетчерскими ограничения также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", на сегодня в стране - шесть крупных "зеленых" проекта "свыше 150 МВт": три ДТЭК – Ботиевская ВЭС (200 МВт), Никопольская СЭС (200 МВт), Покровская СЭС (240 МВт), а также Мирненская ВЕС (ООО "Виндкрафт Каланчак") – 163 МВт, Сивашская ВЭС (ООО "Сивашэнергопром") – 250 МВт, Запорожская ВЭС (EuroCape) – 500 МВт.