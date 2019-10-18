Запуск второго этажа и фуд-кортов ТРЦ Cherry Mall запланирован на ноябрь – UTG

Открытие арендаторов второго этажа торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Cherry Mall в Вишневом Киево-Святошинского района Киевской области запланировано на 10 ноября 2019 года.

"На сегодняшний день второй этаж ТРЦ Cherry Mall практически готов, завершает ремонт большая часть арендаторов этажа. В частности, "Будинок Іграшок", "Фокстрот", а также заведения фуд-корта на этаже 2+, в частности, New York Street Pizza, "Крыла", бургерная и другие заведения быстрого питания. Ставим задание – открыть второй и 2+ этажи к 10 ноября", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" технический директор ТРЦ Виктор Блескин.

Он также добавил, что активно проводит ремонтные работы Sport Life, который занял весь третий этаж, а также кинотеатр "Линия Кино" и ДРЦ Play & Jump – на четвертом уровне.

"Официальное открытие всего ТРЦ предварительно планируется на середину декабря. К этому времени все арендаторы должны завершить ремонты в своих объектах", - добавил Блескин.

По мнению генерального директора Edelburg Development (девелопер проекта) Сергея Кучера, развитие мегамоллов сегодня является ошибочной стратегией.

"Уже сейчас понятно, что локальные объекты на 20-30 тыс. кв. м будут жить гораздо дольше и расти быстрее", - отметил он.

Как сообщалось со ссылкой на руководителя проекта, партнера компании UTG (эксклюзивный агент по сдаче торговых площадей в ТРЦ Cherry Mall) Артема Непоседова, открытие первого этажа в новом ТРЦ Cherry Mall на 3,4 тыс. кв. м состоялось в сентябре-2019.

По его данным, в частности, первый этаж ТРЦ Cherry Mall включает магазины "Алло", Master Zoo, Farmacia, Italia del Gisto, Aurum, Lifecell, D&P, Beer market, Coffe Beans, "Фундук сундук", а также в "Квартале подарков", "Табакерка", "Моби жук", "Экспресс маникюр", операторы аксессуаров и кожгалантереи и др.

Этажность ТРЦ составляет пять уровней, общая площадь – 18 тыс. кв. м, арендная - 15 тыс. кв. м. При этом заполняемость ТРЦ по состоянию на 12 сентября составляет 90%.

Как сообщалось, в августе 2019 года торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group открыла новый супермаркет "Фора" площадью 1,5 тыс. кв. м в ТРЦ Cherry Mall, расширив продовольственную сеть до 244 объектов.

По оценкам компании, посещаемость ТРЦ Cherry Mall в первый год составит около 15-18 тыс. человек в день с перспективой дальнейшего роста до 20 тыс. человек.

Девелопером проекта ТРЦ Cherry Mall является компания Edelburg Development, застройщиком - Fine Partners Invest.

В частности, якорными арендатором ТРЦ Cherry Mall выступит фитнес-клуб Sport Life площадью 3,5 тыс. кв. м. Его инфраструктура включает сухую и мокрую зоны с тремя бассейнами.

В ТРЦ Cherry Mall также откроется детский развлекательный центр со скалодромом, аттракционами и детской комнатой. Кроме бутиков, магазинов и островков красоты будет семейный ресторан и четыре кафе.

Компания Edelburg Development основана c привлечением иностранных инвестиций и специализируется на строительстве комплексных проектов жилой и коммерческой недвижимости. Ее портфель имеет широкий спектр проектов недвижимости общей площадью более 500 000 кв.м. На стадии реализации находится три ЖК бизнес-класса в Киеве - Edelweiss House (ул. Зверинецкая, 72), Edeldorf (ул. Староноводницкая, 42) и ЖК "Подол Град Vintage" (Вознесенский спуск, 28). Также готовится к запуску проект ЖК комфорт-класса Wellspring на ул. О. Вишни в г. Вишневое.

Группа компаний Fine Partners Invest работает на рынке жилой и коммерческой недвижимости с 2011 года.

Согласно данным сайта, портфель проектов включает ЖК "Променада", супермаркеты "Фора", хостел Friendly House для сотрудников компании "Фора", ТРЦ Ametyst Mall (Петропавловская Борщаговка), и ТРЦ Cherry Mall.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 130 объектов недвижимости. Среди них - ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на июль 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% - Вадиму Непоседову, 5% - Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.