Экономика

13:54 18.10.2019

Евросовет утвердил Лагард председателем ЕЦБ

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Евросовет утвердил Лагард председателем ЕЦБ

 Заседающий в Брюсселе Европейский совет утвердил в пятницу назначение француженки Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) сроком на восемь лет без возможности продления.

Лагард сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года, говорится в коммюнике Евросовета, распространенном в Брюсселе.

В документе напоминается, что 2 июля Европейский совет счел Лагард подходящим кандидатом на пост председателя ЕЦБ. Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам дал ей официальную рекомендацию 9 июля. Европейский парламент и ЕЦБ представили свои положительные мнения в Европейский совет соответственно 17 сентября и 25 июля этого года.

Теги: #ецб #лагард
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