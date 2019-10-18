Экономика

10:29 18.10.2019

British American Tobacco 11 октября остановила производство в Украине

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British American Tobacco 11 октября остановила производство в Украине

 British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире, 11 октября 2019 года остановило производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство (технический процесс остановки предприятия был начат 8 октября - ИФ). Уже вторую неделю фабрика стоит", - сказал гендиректор "В.А.Т.- Прилуки" Артем Скрипка в сюжете одного из местных телеканалов.

Компания в пятницу утром подтвердила эту информацию агентству "Интерфакс-Украина", указав, что причиной является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Как сообщалось, "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

После этого Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№1049), поскольку он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия.

British American Tobacco (BAT) - крупная международная табачная компания. Имеет фабрики в 42 странах. Портфель компании состоит из глобальных брендов сигарет и растущего ассортимента изделий с потенциально сниженным риском, включая продукты в сегменте вейпинга, систем для нагревания табака и др.

В Украине ей принадлежит ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.). основанная в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики.

Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.

Теги: #прилуки #british_american_tobacco_plc #производство
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