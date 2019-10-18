Экономика

10:17 18.10.2019

SkyUp запустила авиарейсы из Харькова и Львова в Прагу

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SkyUp запустила авиарейсы из Харькова и Львова в Прагу

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) 17 октября запустила прямые регулярные рейсы из Харькова и Львова в Прагу (все - Чехия).

"Мы сделали еще один шаг в реализации нашей стратегической программы развития полетной карты из регионов. Теперь львовянам и харьковчанам еще проще открывать для себя Чехию. Однако для нас остается важной задачей открывать Украину миру", - отметил генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

Рейс Харьков-Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа - от 1487 грн.

Рейс Львов-Прага запускается с 17 октября 2019 года и будет осуществляться также два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета без багажа – от 983 грн.

"Мы ценим налаженное сотрудничество с SkyUp Airlines и рады увеличению количества рейсов между Чехией и Украиной. Только в 2018 году почти 240 тыс. пассажиров воспользовалось авиаперелетами между нашими странами. Считаю, что новые маршруты в Харьков и Львов оценит не только большое количество украинских пассажиров, но и чешские туристы, заинтересованные в изучении новых направлений", - цитируется в сообщении председатель совета директоров аэропорта Праги Вацлав Чехор.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.

Теги: #прага #авиарейсы #чехия #skyup
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