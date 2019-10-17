Экономика

19:53 17.10.2019

НБУ улучшил свой прогноз курса гривни на 2020 год

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НБУ улучшил свой прогноз курса гривни на 2020 год

Национальный банк Украины в своих прогнозах, как и Международный валютный фонд и Всемирный банк, улучшил прогноз курса гривни на 2020 года, сообщила министр финансов Оксана Маркарова, не уточняя конкретного его значения.

"Во всех прогнозах и в прогнозах Нацбанка курс на следующий год укреплен, то есть, тот курс, на котором строился бюджет (28,2 грн/$1 – ИФ), очевидно, он уже таким не будет", - сказала глава Минфина в интервью "Голосу Америки" в четверг в Вашингтоне.

Она добавила, что скоро Минфин и правительство получат обновленный прогноз Минэкономики, на базе которого будут внесены изменения в проект госбюджета на 2020 год.

"Прогнозы всех фактически организаций, Нацбанка, говорят о том, что курс укрепляется и это долгосрочный тренд. Поэтому колебания будут, но надо ожидать, что это укрепление – это не какая небольшая флуктуация этого года, а это новая нормальность", - отметила Маркарова.

Как сообщалось, с начала текущего года курс гривни укрепился на 10,3% - до 24,835244 грн/$1.

Нацбанк Украины официально не оглашает свои курсовые прогнозы, в то же время он направляет их правительству в рамках подготовки проекта госбюджета.

Теги: #переговоры #мвф
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