Экономика

16:04 17.10.2019

"Укрпошта" с 2020г. повышает тариф на пересылку отправлений более чем на 10%

2 мин читать
"Укрпошта" с 2020г. повышает тариф на пересылку отправлений более чем на 10%

АО "Укрпошта" повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных, на 10% - для приоритетных отправлений.

Об этом сообщается в решении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) об утверждении предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи.

Стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 г, в частности, возрастет с 8 до 9 грн (неприоритетные) и с 10 до 11 грн (приоритетные); весом с 1 до 2 кг – с 32 до 36 грн (неприоритетные) и с 40 до 44 грн (приоритетные).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 г возрастет с 12 до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 до 16,50 (приоритетные); весом с 2 до 3 кг – с 40 до 45 грн (неприоритетные) и с 50 до 55 (приоритетные).

Предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся на 14,2% - с 7 до 8 грн.

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.

Как сообщалось, Всемирный почтовый союз (ВПС) утвердил план повышения тарифов на почтовые услуги для всех стран-экспортеров, предусматривающий с 2020 года умеренное и постепенное повышение тарифов в течение пяти лет вместо резкого единовременного скачка.

Теги: #укрпошта #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:21 16.10.2019
Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

07:53 15.10.2019
Тарифы на сталь для Турции будут увеличены до 50% - Белый дом

Тарифы на сталь для Турции будут увеличены до 50% - Белый дом

09:52 11.10.2019
Криклий хочет сделать "Укрпошту" квазибанком

Криклий хочет сделать "Укрпошту" квазибанком

11:45 10.10.2019
Проблема высоких "зеленых" тарифов будет решена благодаря "общению" с получившими их компаниями - Зеленский

Проблема высоких "зеленых" тарифов будет решена благодаря "общению" с получившими их компаниями - Зеленский

17:57 09.10.2019
Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве сейчас не повышают - КГГА

Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве сейчас не повышают - КГГА

17:48 09.10.2019
"Киевтеплоэнерго" предлагает на 30% повысить тарифы на теплоэнергию

"Киевтеплоэнерго" предлагает на 30% повысить тарифы на теплоэнергию

11:24 09.10.2019
"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

15:36 07.10.2019
"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на 2020 год

"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на 2020 год

12:24 01.10.2019
"Киевстар" запускает 4 новых тарифных плана в линейке "Киевстар Все вместе"

"Киевстар" запускает 4 новых тарифных плана в линейке "Киевстар Все вместе"

12:04 01.10.2019
"Киевстар" запускает 5 новых тарифов для клиентов предоплаченной связи

"Киевстар" запускает 5 новых тарифов для клиентов предоплаченной связи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики Украины улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2020г до 3,7%

Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Зеленский подписал закон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов

Зеленский сообщил о восстановлении справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и произвола

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономики Украины улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2020г до 3,7%

Британский регулятор начал расследование инвестиций Amazon в Deliveroo

Беларусь подписала договор о строительстве порта на Днепре за $20 млн

В госбюджете-2020 прожиточный минимум должен составлять не менее 5,6 тыс. грн, а минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн - ФПУ

Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат

Украина может получить финансовую поддержку от ВБ в начале 2020г – Минфин

Потребнастроения украинцев в сентябре продолжили тренд на улучшение

Система мониторинга состояния почв в Украине будет запущена до мая 2020г

Бюджеты развития местных громад выросли в 67 раз с 2014г

"Укрзализныця" заявляет о возможной остановке работы Николаевского морпорта из-за лоббирования АМПУ интересов оператора "Сисайд Терминал"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА