Экономика

12:08 17.10.2019

Потребнастроения украинцев в сентябре продолжили тренд на улучшение

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Потребнастроения украинцев в сентябре продолжили тренд на улучшение

Потребительские настроения украинцев в сентябре 2019 года продолжили тренд на улучшение и выросли на 1,9 п. по сравнению с августом, достигнув 97,5 по 200-бальной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 62,6, свидетельствует исследование Info Sapiens, обнародованное на сайте исследовательского агентства.

"В сентябре 2019 года зафиксировано рекордно низкое значение индекса девальвационных ожиданий за период с июня 2014 года. Инфляционные ожидания также демонстрируют исторически наиболее низкие значения", – прокомментировали аналитики Info Sapiens.

Индекс девальвационных ожиданий снизился на 13,2 п. – до значения 115,6, отмечается в материалах Info Sapiens.

В то же время, несмотря на рекордно низкий показатель ожиданий относительно инфляции - 176,7 (в сентябре 2018 года - 190,4) - по сравнению с августом он увеличился на 3,6 п.

Как отметили исследователи, оптимизм украинцев по отношению к курсу гривни повлиял на оценку текущего личного материального положения. Этот субиндекс в сентябре вырос на 5,9 п. и достиг отметки 83,3.

В целом индекс текущего положения вырос на 4,6 п. – до 88, свидетельствуют данные исследования.

Украинцы в сентябре были более склонны делать крупные покупки – по сравнению с августом индекс целесообразности больших покупок вырос на 3,2 п. и установился на отметке 92,8.

Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос на 0,1 п. и составил 103,8. При этом два из трех его составляющих показали рост – индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился к августу на 3,6 п. до 97,9, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год вырос на 0,5 пункта – до 107,4.

В то же время индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет снизился до 105,4, что на 3,7 п. меньше по сравнению с августом.

Сентябрьский показатель индекса ожиданий динамики безработицы остался на августовском уровне – 111,1, а индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,6 п. – до 176,7.

Как сообщалось, ИПН в августе 2019 года по сравнению с июлем вырос на 7,6 п. – до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.

Исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Первоначально его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

Теги: #исследование #потребнастроения
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