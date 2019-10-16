Глава биржевого комитета УЭБ прогнозирует начало торговли деривативами через 3 года

Запуск этапа торговли деривативами на биржевом товарном рынке после этапа спотовой торговли потребует, согласно европейскому опыту, до трех лет, считает глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексей Дубовский.

"Нужно время, чтобы начали доверять спотовому индексу, тогда уже на него можно будет запускать фьючерсы, которыми пользуются для хеджа, для спекуляций. В нашем случае это будет три года, поскольку у нас деньги дороже, надо подготовить инфраструктуру и научить участников", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дубовский сообщил, что на эту тему уже ведутся различные переговоры с привлечением международных доноров, в частности, УЭБ участвует в подобных проектах с USAID, ЕБРР, Всемирным банком и Еврокомиссией.

"Этот вопрос должен двигаться поэтапно, и, надеюсь, с новой властью наша страна с этого правильного пути не свернет", – подчеркнул глава биржевого комитета.

Он указал, что УЭБ готова к присутствию в биржевом комитете или наблюдательном совете представителей государства, уточнив, что представители группы НАК "Нафтогаз Украины" уже входят в биржевой комитет.

"На будущее мы видим правильным, чтобы кто-то из европейцев зашел. Так что мы абсолютно гибкие и готовы к любым конструкциям, которые не навредят", – отметил Дубовский.

По его мнению, главным принципом госрегуляторов в развитии рынка должен быть принцип "не навредить".

"Ключевой риск какой? Чтобы регулятор не прошелся по рынку, как слон в посудной лавке, чтобы не было как на фондовом, когда был зарождающийся рынок и его растоптали. Но мы с властью находимся в конструктиве, и, я надеюсь, все будет хорошо", – сказал глава биржевого комитета.

Он сообщил, что для УЭБ основным биржевым рынком, по-прежнему, остается рынок энергоресурсов.

"На аграрный рынок мы не смотрим, скажу честно. Понимаем, что там можно было бы сделать много хорошего, но у нас в основном - экспертиза по энергетическим рынкам", – сказал Дубовский.

По его словам, биржа обсуждает с НАК "Нафтогаз Украины" и другими участниками рынка, как обеспечить эволюционное развитие рынка: с односторонних аукционов он должен переходить на двусторонние встречные аукционы, кода будет достаточно ликвидности, а потом на нем должны появиться маркет-мейкеры.

Глава биржевого комитета сообщил о планах УЭБ по активному наращиванию торговли электроэнергией в сегменте двусторонних договоров, в котором к услугам биржи уже обратились компании "Энерджикс", "Технова", Калушская ТЭЦ.

"Ведем переговоры и с большими структурами, такими как "Донбассэнерго", "ДТЭК", однако в этом случае необходимо получить много согласований, пройти процедуры отбора, решить вопрос интеграции систем, чтобы заявки автоматически залетали нам в систему", – добавил Дубовский.

Он также высказался за более активную позицию регулятора в раскрытии информации о сделках на внебиржевом рынке, напомнив, что украинская сторона взяла на себя соответствующие обязательства перед европейскими партнерами и должна ввести REMIT (Регламент в отношении целостности и прозрачности рынка электрической энергии – ИФ).

Дубовский отметил, что УЭБ пока хватает собственных ресурсов для развития IT, подтвердив, что конечными бенефициарами биржи помимо него выступают Степан Мотляк и Елена Кокоулина из Полтавы и Полтавской области.

"У нас несколько торговых систем и групп разработчиков. Первая - это наша группа разработчиков, которая в течение пяти лет только этим и занимается. Вторая - это система британских разработчиков, вендоров, работающая на многих европейских энергетических рынках с соответствующей безопасностью", – сообщил он.

Глава биржевого комитета также отметил, что УЭБ намерена сохранять за собой позицию №1 среди около 40 площадок в системе ProZorro, организующей торговлю не стандартизированными, не биржевыми товарами.

По его словам, среди ближайших планов в ProZorro – организация "зеленых" аукционов. Значительные надежды также связаны с переводом на ProZorro торговли на рынках и аренды госимущества.

"Открою маленькую коммерческую тайну - мы более 70% продаж зарабатываем на ProZorro. Там очень хорошая комиссия в 3%. На бирже же мы берем 0,05%, то есть фактически субсидируем эти рынки на этапе их становления. Мы все-таки больше хотели бы видеть приход стратегического инвестора с экспертизой, именем и пониманием дальнейшего развития", – сказал Дубовский.

Он также высказался за перевод торговли государственным лесом полностью на биржевые аукционы.

Согласно госреестру, Товарная биржа "УЭБ" зарегистрирована марте 2010 года, ее уставный капитал составляет 51 млн грн.

УЭБ в 2018 году увеличила выручку на 25,2% – до 19,35 млн грн, а ее чистая прибыль уменьшилась на 10% – до 0,3 млн грн.



Полностью интервью с главой УЭБ читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" interfax.com.ua