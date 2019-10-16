Экономика

10:47 16.10.2019

Цены на первичном рынке жилья в Киеве в III кв. превысили докризисный уровень

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Цены на первичном рынке жилья в Киеве в III кв. превысили докризисный уровень

Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года.

"В третьем квартале цены на первичную жилую недвижимость застройщики подняли и в гривнях, и в долларах. Средняя цена по рынку выросла на 7,1% за квартал - до $1388/кв. м, и превысила среднюю по рынку цену на конец 2014 года", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" аналитик девелоперской компании полного цикла City One Development Елена Ширина.

По ее данным, росту цен на рынке в третьем квартале 2019 года способствовало продолжение укрепления курса гривни – до 24,2 грн/$ по курсу НБУ. Таким образом, гривня вышла на уровень средины 2016 года, укрепившись с начала года на 13%, при этом цены на первичную жилую недвижимость с начала 2019 года выросли на 15% (на конец сентября 2019 года - $1388/кв. м).

"На этом фоне в течение года на рынок выходило все меньше новых ЖК: в первом квартале – старт 16 новых ЖК, во втором – девяти, а в третьем – всего лишь шести", - отметили в City One Development.

Как подчеркнула эксперт, чем выше класс ЖК, тем сдержанней была динамика роста цен, так как высокий класс недвижимости традиционно удерживает планку цены независимо от курса и других факторов рынка и менее всего подвержен колебаниям. Так, стоимость 1 кв. м в сегменте "эконом" в сентябре-2019 выросла на 16,8% по сравнению с показателем конца-2018, до $875. В ЖК класса "комфорт" цены за этот период выросли на 15,4%, до $1004, в классе "бизнес" - на 14,6%, до $1770, а самое медленное увеличение цены наблюдалось в классах "элит" и "премиум" - лишь на 5,8%, до $2953.

В третьем квартале на рынок не вышел ни один ЖК класса "элит" и "премиум", в классе "эконом" и "комфорт" - лишь по одному, а в классе "бизнес" в третьем квартале рынок пополнился четырьмя новыми проектами, свидетельствуют данные City One Development.

City One Development - девелоперская компания полного цикла, которая реализовывает полный комплекс услуг в области создания и развития объектов недвижимости. Свою деятельность на рынке страны команда компании начала в 2006 году, а в 2010 году была официально зарегистрирована под именем City One Development. Сегодня в компании работает свыше 150 сотрудников, портфель проектов насчитывает свыше 700 тыс. кв. м уже реализованного строительного объема, а также 569,3 кв. м нового строительства. В портфель проектов компании входят: ЖК "Новопечерские Липки" (Киев), ЖК " Бульвар Фонтанов" (Киев), ЖК "Святобор" (Киев), проект Lipki Island и др.

Теги: #киев #жилье #city_one_development
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