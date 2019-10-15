Экономика

22:05 15.10.2019

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

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"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

ООО "Корум Украина" из группы СКМ Рината Ахметова, оштрафованная Антимонопольным комитетом Украины на 53 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в ходе публичных закупок госпредприятия "Львовуголь", намерена оспаривать это решение АМКУ в судебном порядке в рамках установленного законодательством срока.

"ООО "Корум Украина" возражает против выводов АМКУ и считает их такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в официальной позиции компании, переданной агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

"Корум Украина" считает, что установленные АМКУ факты в своей совокупности не свидетельствуют о совершении обществом антиконкурентных согласованных действий.

"По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров ООО "Корум Украина" не осуществляло и не получило доходов", - говорится в заявлении компании.

Как сообщалось, 15 октября АМКУ установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО "Корум Украина" и АО "НПК "Горные Машины" в ходе закупок "Львовугля", оштрафовав их соответственно на 53 млн грн и 3,3 млн грн

"Настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украина" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились", – написал глава комитета Юрий Терентьев на своей странице в Facebook во вторник вечером.

Он уточнил, торги проходили через систему Prozorro, заказчик должен был получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) – суммарно почти на 330 млн грн.

По мнению главы АМКУ, о сговоре свидетельствуют связанность компаний отношениями контроля через общих учредителей, наличие общих работников и уполномоченных лиц, предоставление друг другу финансовой помощи, продажа/приобретение товаров друг у друга, общие средства связи и IP-адреса, а также общие свойства в файлах и сходство в оформлении документов.

Согласно госреестру, основным видом деятельности ООО "Корум Украина" является оптовая торговля машинами и оборудованием для добывающей промышленности и строительства. Владелец 99% - UMBH Ukrainian Machine Building Limited, а конечным бенефициаром указан Ринат Ахметов. Еще 1% принадлежит ООО "Корум Груп".

В минувшем году "Корум Украина" сократила выручку в 4,5 раза – до 618,47 млн грн, а чистую прибыль – в 82 раза, до 0,07 млн грн.

Конечным бенефициаром АО "НПК "Горные машины" (Киев) с уставным капиталом 6,2 млн грн, основной вид деятельности которого – оптовая торговля машинами и оборудованием, в госреестре указана жительница Донецка Виктория Дзюба.

Предприятие в 2018 году сократило выручку в 19,6 раз, а его чистый убыток составил 2,36 млн грн против 17,16 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Теги: #корум #штраф #амку
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