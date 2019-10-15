Экономика

14:18 15.10.2019

Зеленский фокусирует работу с NPL банков на результат – Страхова

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Зеленский фокусирует работу с NPL банков на результат – Страхова

 Президент Владимир Зеленский хочет видеть результат работы с "плохими" кредитами (NPL) банков, особенно государственных, и предлагает должникам и экс-владельцам обанкротившихся банков добровольно заплатить по долгам, прокомментировала результаты встречи главы государства с банкирами советник главы Офиса президента (ОП) Виктория Страхова.

"Господа должники, особенно госбанков: Вы или добровольно заплатите (в рамках финреструктуризации, голландца (голландского аукциона - ИФ), передачи имущества), либо сядете и заплатите", - написала Страхова у себя в Facebook, отметив, что может быть куда более прямолинейной, чем пресс-служба в ее сообщении об итогах встречи, прошедшей 11 октября.

"Касается всех: и новоприбывших из Европы и стран Аравийского полуострова, и отбывших в Лондон… Заплатите кредиты и спите спокойно…" - добавила член команды Зеленского, уточнив, что речь идет и об экс-совладельце ПриватБанка Игоре Коломойском.

Страхова, которая с июля этого года является также членом набсовета государственного Укрэксимбанка по квоте президента, уточнила, что на ее стороне генпрокурор Руслан Рябошапка, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, глава Службы безопасности (СБУ) Иван Баканов и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Кроме этого, Страхова анонсировала, что будет модерировать панель по NPL на банковском форуме 17 октября, на котором планирует обсудить вопрос о взыскании долгов с неплательщиков за рубежом, опыт работы Ощадбанка и Альфа Банка в этом направлении, а также результаты работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Она публично пригласила на дискуссию на форуме Коломойского. "Вы (Коломойский - ИФ), можно сказать, лидер рынка NPL: по версии ПриватБанка - 213 млрд (всего по системе 566 млрд). Приходите на форум … – поговорим: сколько Ваше и не Ваше, как относитесь к реструктуризации Вашего и не Вашего портфеля или реструктуризациям, которые проходили другие "коллеги по цеху", да и вообще – как дальше жить (с учетом месседжей от президента)", - написала Страхова.

Как сообщалось, Зеленский указал на необходимость обеспечения защиты банковских учреждений от рисков невозвращения средств со стороны заемщиков и выполнения судебных решений в этом направлении во время совещания в Офисе президента на тему оживления банковского кредитования 11 октября.

По его словам, банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозвращения средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, никаких стоп-листов. "Поэтому судебная реформа остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", - отметил глава государства.

Чтобы вернуть средства налогоплательщиков, сохранить финансовую стабильность и возобновить активное кредитование, государство должно активно работать над взысканием долгов с заемщиков и экс-владельцев, указал на совещании премьер Алексей Гончарук.

"Этот вопрос скоординированной деятельности Генеральной прокуратуры, Нацбанка, правительства и судебной системы. Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, либо государство задействует все инструменты для их возвращения", - цитировались слова главы правительства в официальном релизе.

Теги: #кредиты #банки #офис_президента #страхова
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