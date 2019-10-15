Экономика

10:05 15.10.2019

Volkswagen опроверг информацию о планах продажи Lamborghini

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Volkswagen опроверг информацию о планах продажи Lamborghini

 Германский концерн Volkswagen AG опроверг сообщения СМИ о намерении продать итальянского производителя суперкаров Automobili Lamborghini S.p.A. или провести IPO его акций.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на источник, что компания изучает потенциальную продажу или листинг акций итальянского бренда с целью сосредоточиться на основных активах, VW, Porsche и Audi.

По сообщению агентства, эти варианты обсуждаются в рамках планов трансформировать компанию и более чем вдвое увеличить ее рыночную стоимость.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung также сообщила о возможной продаже или IPO Lamborghini, однако не уточнила, откуда была получена эта информация.

Главный исполнительный директор автопроизводителя Герберт Дисс стремится реорганизовать компанию за счет многомиллиардных инвестиций в электромобили, проведения IPO производителя грузовиков Traton SE и запланированной продажи ряда подразделений.

Между тем компания сообщила, что не рассматривает вариант продажи Lamborghini или листинга его акций в рамках реструктуризации.

Бумаги Volkswagen в ходе торгов во Франкфурте в понедельник прибавляют в цене 0,9%.

Теги: #volkswagen #lamborghini
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