Экономика

10:05 15.10.2019

Alipay и WeChat Pay подтвердили запрет на транзакции с криптовалютами

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Две ведущие китайские системы электронных платежей Alipay и WeChat Pay заявили о том, что привержены политике запрещения операций, связанных с использованием виртуальных валют и торговле ими, сообщает агентство "Синьхуа".

Alipay (входит в Ant Financial) внимательно следит за внебиржевыми сделками для выявления некорректного поведения и обеспечения соблюдения соответствующих правил. Платформа немедленно прекратит соответствующие платежные услуги, если будет установлено, что какие-либо транзакции связаны с биткойнами или другими виртуальными валютами, говорится в заявлении Alipay.

WeChat Pay (принадлежит Tencent) также сообщила, что не поддерживает транзакции с виртуальной валютой и никогда не разрешал доступ к своим системам связанным с ней бизнесменам.

Эти заявления последовали за несколькими публикациями в СМИ, что мальтийская биржа Binance, начала принимать виртуальные валюты через Alipay и WeChat Pay. Одна из крупнейших криптовалютных торговых площадок в мире Binance на прошлой неделе представила новую торговую функцию P2P, которая позволяет китайским пользователям обменивать виртуальные валюты на юань. Это позволяет обойти китайское законодательство, запрещающее торговлю криптовалютами, и дает трейдерам возможность напрямую проводить расчеты друг с другом.

Теги: #китай #криптовалюта
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