Экономика

09:54 14.10.2019

"Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой купона 6,5% - источник

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"Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой купона 6,5% - источник

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и сроком погашения в 2024 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников рынка.

По его словам прайсинг был установлен на уровне 6,625%, бумаги были проданы по цене 99.475% от номинала.

Организаторами размещения выступили ING Bank, JP Morgan.

В компании агентству не стали комментировать эту информацию, сообщив, что детали планируется обнародовать 17 октября.

Как сообщалось, "Кернел" в январе 2017 года разместил еврооблигации на $500 млн. Срок обращения дебютных еврооблигаций "Кернела" до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Его выручка за этот период выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,97%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

Теги: #еврооблигации #кернел #цб
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