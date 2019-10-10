Экономика

19:48 10.10.2019

Банк Англии представил новую 20-фунтовую полимерную банкноту

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Банк Англии представил новую 20-фунтовую полимерную банкноту

Глава Банка Англии Марк Карни представил дизайн новой банкноты номиналом 20 фунтов стерлингов, на которой будет изображен британский художник Уильям Тернер.

Как сообщается в пресс-релизе британского ЦБ, новые банкноты из полимерного материала будут запущены в обращение 20 февраля 2020 года.

Благодаря современным элементам защиты новые банкноты станут самыми безопасными из тех, что уже были выпущены, отмечается в сообщении.

Ранее в обращение были запущены полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. В 2021 году банк планирует выпустить 50-фунтовую банкноту, на которой будет изображен британский математик Алан Тьюринг.

Состав 5- и 10-фунтовых купюр вызвал масштабный скандал в Великобритании. Веганы и представители некоторых религиозных групп призвали ЦБ страны отказаться от выпуска купюр из этого материала, поскольку выяснилось, что в банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов. По данным ЦБ, содержание таких жиров обычно не превышает 0,05%.

При этом Банк Англии подчеркивает, что полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных и потому наносят меньше ущерба окружающей среде.

Теги: #центробанк #выпуск #купюры #британия
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