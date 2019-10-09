"Пилот" аграрного реестра может заработать до начала 2020г

Правительство планирует запустить аграрный реестр производителей сельскохозяйственной продукции в пилотном режиме до начала 2020 года.

"Пилотный вариант (аграрного реестра сельхозпроизводителей - ИФ) - до конца года, а через полгода планируем передать его госпредприятию, которое будет отвечать за реестр", - сказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на брифинге по развитию АПК в Кабинете министров в среду.

По словам замминистра этого же ведомства Инны Метелевой, в настоящее время не существует ни одного реестра, где были бы собраны все участники аграрного рынка и информация о ресурсах, которые есть в их распоряжении.

Она указала, что сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком о финансировании создания данного аграрного реестра за счет кредитных средств.