Экономика

19:33 09.10.2019

"Пилот" аграрного реестра может заработать до начала 2020г

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"Пилот" аграрного реестра может заработать до начала 2020г

Правительство планирует запустить аграрный реестр производителей сельскохозяйственной продукции в пилотном режиме до начала 2020 года.

"Пилотный вариант (аграрного реестра сельхозпроизводителей - ИФ) - до конца года, а через полгода планируем передать его госпредприятию, которое будет отвечать за реестр", - сказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на брифинге по развитию АПК в Кабинете министров в среду.

По словам замминистра этого же ведомства Инны Метелевой, в настоящее время не существует ни одного реестра, где были бы собраны все участники аграрного рынка и информация о ресурсах, которые есть в их распоряжении.

Она указала, что сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком о финансировании создания данного аграрного реестра за счет кредитных средств.

Теги: #аграрный #планы #реестр
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