НКЦБФР отнесла "Стирол" и "ДТЭК Крымэнерго" к эмитентам с признаками фиктивности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила АО "ДТЭК Крымэнерго" (Киев) и ПрАО "Концерн Стирол" (Горловка, Донецкая обл.) в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, и остановила оборот их ценных бумаг.

Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании 8 октября, говорится в сообщении на сайте НКЦБФР в среду.

Как сообщалось, ПрАО "Концерн Стирол" входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа. Химическое предприятие расположено неподконтрольной территории Донбасса.

АО "ДТЭК Крымэнерго" - часть энергохолдинга ДТЭК, его активы находятся в оккупированном Крыму.