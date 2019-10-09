Экономика

15:40 09.10.2019

Кабмин выделил 70 млн грн на оборудование для ЦПАУ

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Кабмин выделил 70 млн грн на оборудование для ЦПАУ

Кабинет министров выделил 70 млн грн на оборудование для выдачи паспортов, водительских прав и регистрации транспортных средств в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в среду.

"Мы сегодня сделали первый шаг к объединению сети ЦПАУ. Так случилось, что в прошлом правительстве многие министерства пытались сделать себе "прозрачные офисы", ЦПАУ, каждый свою инфраструктуру строил. Так не будет... Мы их оптимизируем. Сегодня мы приняли решение о порядке использования средств для одной из этих сетей - ЦПАУ, и в этот порядок уже заложена логика объединения", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что все эти структуры созданы с одной целью - предоставлять административные услуги населению, - поэтому их объединение неизбежно.

Теги: #бюджет #цпау #кабмин
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