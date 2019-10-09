Экономика

14:47 09.10.2019

Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

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Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

Кабинет министров Украины уволил временно исполняющего обязанности директора Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Александра Доценко.

"Мы приняли кадровые решения, уволили и.о. директора "Украэроруха", - заявил в ходе брифинга премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщалось, в августе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски в помещениях "Украэроруха" и по месту жительства его служебных лиц. Следственные действия осуществлялись в рамках расследования возможного злоупотребления должностных лиц, которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным.

Доценко был назначен врио директора "Украэроруха" в начале июня 2019 года, ранее занимал должность заместителя директора по управлению активами предприятия.

Перед этим должность и.о. директора "Украэроруха" занимал Дмитрий Бабейчук, который был назначен 18 июня 2014 года Министерством инфраструктуры Украины. До работы в "Украэрорухе" он возглавлял один из департаментов Госавиаслужбы Украины.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

Теги: #украэрорух #кадры #кабмин
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