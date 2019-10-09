Экономика

14:46 09.10.2019

Кабмин уволил Ляпину с должности главы Госрегуляторслужбы

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Кабмин уволил Ляпину с должности главы Госрегуляторслужбы

Кабинет министров в среду уволил главу Государственной регуляторной службы (ГРС) Ксению Ляпину, назначив временно исполняющим обязанности руководителя службы Олега Мирошниченка, ранее занимавшего должность заместителя главы.

"Наступает новая эра в ГРС. Сегодня решением Кабмина уволена глава ГРС Ксения Ляпина", - сообщил журналистам министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в среду, добавив, что на указанную должность Кабмин проведет открытый конкурс.

Ляпина была назначена председателем ГРС 9 января 2015 года.

Теги: #кадры #госрегуляторслужба #ляпина
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