Экономика

12:13 09.10.2019

Украина опустилась на 85-е место в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEF

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Украина опустилась на 85-е место в ежегодном рейтинге конкурентоспособности WEF

Украина в 2019 году потеряла две позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ) и опустилась на 85-е место из 141 страны.

Согласно ежегодному отчету ВЭФ, основной регресс зафиксирован в сфере финансовых систем, в которой рейтинг Украины опустился на 19 позиций – до 136 места и в сфере здравоохранения — на 9 позиций, до 101-го места.

Также незначительно ухудшились показатели внедрения ИКТ – с 77-го на 78-е место, макроэкономической стабильности – со 131-го на 133-е место и инновационных возможностей – с 58-го на 60-е место.

В то же время второй год значительно улучшаются позиции страны по критериям "рынок товаров" – с 73-го на 57-е место, "рынок труда" – с 66-го на 69-е место и "институциональное развитие" – со 110-го на 104-е место.

Кроме того, Украине удалось незначительно подняться в по таким показателям, как образование – с 46-го на 44-е место и уровень развития бизнеса – с 86-го на 85-е место.

По объему внутреннего рынка Украина сохранила прежнюю позицию — 47-е место, а по инфраструктуре 57-е место.

Согласно отчету, показатель среднегодового роста ВВП за 10 лет перестал быть отрицательным и улучшился с -2,1% до 0,1%, в тоже время прирост прямых иностранных инвестиций за 5 лет снизился с 2,7% ВВП до 2,3% ВВП.

В новом отчете эксперты проанализировали долю использования возобновляемых источников энергии в % к объему потребления, которая в Украине составила 4,1%. В тоже время этот показатель в странах-лидерах списка очень вариативный: в Сингапуре - 0,7%, в США - 8,7%, в Гонконге - 0,9%, в Нидерландах - 5,9% и в Швейцарии - 25,3%.

Как сообщалось, в 2012 году Украина в GCI была 73-й из 144 стран, в 2013-м провалилась на 84-ю позицию из 148 стран, после Революции достоинства поднялась сразу на 76-е место из 144 стран, однако затем откатилась на 79-ю позицию из 140 стран, а в 2016 году – на 85-ю позицию из 138. В 2017 году страна поднялась на 81-е место в рейтинге из 137 стран, а в 2018 откатилась на 83-ю позицию из 140 стран.

Из ближайших соседей Польша и Россия остались на прежних позициях - 37-е и 43-е место, Румыния поднялась на 51-е место (+1), Венгрия на 47-е (+1), Молдова на 86-е (+2), Словакия откатилась до 42-го места (-1). Беларусь в рейтинге отсутствует.

Сингапур занял 1-е место, обогнав лидера прошлогоднего рейтинга США, которые заняли 2-е место. Тройку лидеров закрыл Гонконг, который в 2018-м году занимал 7-ю позицию. На 4-м месте Нидерланды, которые вернулись в пятерку лидеров. На 5-м месте Швейцария, которая с 2012 по 2017 гг. возглавляла рейтинг, а в 2018 году откатилась до 4-го места.

Всего в рейтинге указана 141 страна. Замыкают список Конго, Йемен и Чад.

Определяя конкурентоспособность как набор институтов, политических мер и факторов, определяющих уровень производительности страны, ВЭФ рассчитывает рейтинг на основе комбинации общедоступных и собственных специализированных данных по 12 измерениям – слагаемых конкурентоспособности, которые совместно представляют собой всеобъемлющую оценку конкурентоспособности экономики.

Теги: #конкурентоспособность #украина #рейтинг
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