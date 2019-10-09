Минэкономики передало ФГИ на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию в Фонд государственного имущества (ФГИ) госпредприятие "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия – "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию". Они годы или даже больше были в списке на приватизацию", – написал он в соцсети Facebook в среду.

"Первое ("Электротяжмаш" – ИФ) придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжить дерибанить активы. Второе – любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей за властью", – добавил он.

Как сообщалось, советником по приватизации "Электротяжмаша" стало "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, по приватизации ОГКХ - "BDO корпоративные финансы".