Экономика

11:02 08.10.2019

ЕБРР и ЕС выделяют трем украинским банкам почти EUR70 млн для поддержки местных малых предприятий

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ЕБРР и ЕС выделяют трем украинским банкам почти EUR70 млн для поддержки местных малых предприятий

Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк и ОТП Банк (все - Киев) подписали с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюзом кредитное соглашение на общую сумму почти EUR70 млн в гривневом эквиваленте в рамках программы финансирования местных малых предприятий (МСП) EU4Business.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", церемония подписания соглашения состоялась в офисе ЕБРР во вторник.

В частности, Райффайзен Банк Аваль получит кредит в размере EUR25 млн в гривневом эквиваленте, ПроКредит Банк – EUR20 млн в гривневом эквиваленте, ОТП Банк - $25 млн в гривневом эквиваленте.

Общий лимит программы составляет до EUR120 млн в гривне.

"Эти средства будут предоставляться на инвестиции, а также для целей оборотного капитала МСП, которые являются двигателем местной экономики и создали почти 80% рабочих мест в стране", - отметили в ЕБРР.

Теги: #ебрр #отп_банк #прокредит_банк #ес #райффайзен
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