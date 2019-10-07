Рост цен на нефть ускорился, Brent превысила $59 за баррель

Подъем цен на нефть активизировался в понедельник в ожидании прогресса на торговых переговорах США и Китая.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 подорожали на $0,89 (1,52%) - до $59,26 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,99 (1,87%) - до $53,8 за баррель.

На этой неделе пройдет новый раунд переговоров между США и КНР относительно торговой сделки. До этого очные переговоры между двумя странами не проводились несколько месяцев.

Между тем СМИ сообщают, что Пекин существенно сузил круг тем, которые китайская делегация готова обсуждать с американскими коллегами. В частности, они не намерены затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий, которые являются ключевыми вопросами для администрации американского президента Дональда Трампа.

Кроме того, в конце недели ожидается публикация обновленных прогнозов нефтяного рынка со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА).

"Эксперты по-прежнему ждут усиления спроса на топливном рынке, - говорится в докладе аналитиков Commerzbank. - Однако для этого требуется разрешение американо-китайского торгового конфликта в ближайшем будущем, поэтому рынок будет особенно внимательно следить за переговорами".

Дополнительным позитивным фактором стали статданные нефтесервисной компании Baker Hughes, указавшие на снижение числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Показатель сокращается уже семь недель подряд.