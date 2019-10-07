"Пилот" по регистрации земучастков сертифицированными инженерами-землеустроителями в Украине могут провести в 2020-2021гг

Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают провести в 2020-2021 годах пилотный проект по внесению сведений о земучастках в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями.

Соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на сайте парламента законопроекте об усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194).

По результатам "пилота" предлагается подать в Верховную Раду проект закона о предоставлении сертифицированным инженерам-землеустроителям статуса государственных кадастровых регистраторов.

Законопроектом предусмотрено, что в случае нарушений прав и интересов физ- и юрлиц, государства или территориальных общин решения сертифицированных землеустроителей о внесении сведений в Госземкадастр могут быть отменены центральным органом исполнительной власти или судом.

Как сообщалось, законопроект №2194 был зарегистрирован в Верховной Раде 1 октября. Согласно ему, предлагается передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, где размещаются объекты госсобственности) в собственность территориальным громадам.

Законопроект предусматривает, что Госгеокадастр будет лишен контролирующих функций, а функция контроля за самовольное занятие земель перейдет к сельским, поселковым и городским советам, за экологические нарушения - Государственной экологической инспекции, другие контролирующие функции - облгосадминистрациям.

Решение об изменении целевого назначения земучастков, не относящихся к государственной или коммунальной собственности, будет осуществляться сельскими, поселковыми и городскими советами.

Документ предлагает обязать арендодателя сообщать в письменной форме ценным письмом с описанием вложений и сообщением о вручении арендатору о намерении продать земучасток третьему лицу с обозначением его цены и других условий, на которых он продается.

Дарить земли разрешается исключительно лицам первой и второй степени родства: супругам, родителям, детям, братьям, сестрам и др. Запрещено внесение земучастка в уставный капитал без согласия лица, которое имеет преимущественное право.

Банки и другие финансовые учреждения, которые приобрели право собственности на землю сельскохозяйственного назначения в порядке взыскания, должны осуществить ее отчуждение на земельных торгах в течение года.

Площадь земучастка сельхозназначения государственной или коммунальной собственности, которая выставляется для продажи на торгах, не может превышать 20 га. Граждане, которым принадлежит право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения участками государственной и коммунальной собственности, предназначенных для фермерского хозяйства, а также арендаторы, которые приобрели право аренды земли путем переоформления права постоянного пользования, имеют право на выкуп этих земучастков в собственность с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной НДО таких участков, без проведения торгов.

Законопроект предусматривает, что при получении договоров про отчуждение земли нотариусы обязаны проверять соблюдение преимущественного права, в случае продажи участка с нарушением этого права арендатор может предъявить в суд иск о переводе на него прав и обязательств покупателя.

Предусматривается, что контроль над соблюдением ограничений по концентрации земель будет осуществить Антимонопольный комитет. Планируется внедрить систему сбора и анализа данных, а также мониторинга земельных отношений на основе данных Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра, системы электронных торгов.

Помимо того, законопроект предлагает предоставить возможность подавать заявку о внесении ведомостей в кадастр в электронной форме, документация по землеустройству будет проверяться только на финальном этапе при внесении участка в Госземкадастр. Органам местного самоуправления будет предоставлен прямой доступ к кадастру. Будет предусмотрен упрощенный порядок определения границ громад, единственное - согласование со смежной громадой.

Документация по землеустройству и ведомости об оценки земель станут публичными.