Экономика

18:02 04.10.2019

Клиенты Monobank предпочитают покупать продукты в АТБ и Fozzy Group и заправляться на ОККО и WOG

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Клиенты Monobank предпочитают покупать продукты в АТБ и Fozzy Group и заправляться на ОККО и WOG

Сеть ООО "АТБ-Маркет" и входящие в Fozzy Group супермаркеты "Сільпо" и "Фора" стали лидерами по популярности в категории "продукты и супермаркеты" среди пользователей Monobank, обогнав в 5 раз других конкурентов, сообщил со-основатель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале по итогам анализа 300 млн транзакций за два года со старта проекта.

Согласно ему, в супермаркетах "АТБ" было проведено 17,82 млн платежей, "Сильпо" – 12,67 млн, "Фора" – 3,21 млн, а замыкают пятерку в этой категории Varus – 3,19 млн и гипермаркет "Ашан" – 2,88 млн.

По опубликованным данным, в категории "авто и АЗС" основная часть покупок прошла через две компании: "ОККО" – 2,93 млн и WOG – 1,64 млн, за которыми идут БРСМ – 612,87 тыс., Socar – 314,18 тыс. и Shell – 283,73 тыс.

Клиенты Monobank в категории "кафе и рестораны" наибольшее предпочтение отдали McDonalds – 4,69 млн транзакций, "Пузата Хата" – 1,02 млн, Aroma Kava – 694,39 тыс., KFC – 493,9 тыс., "Франс.уа" – 307,02 тыс.

Для приобретения бытовой техники клиенты Monobank предпочитают пользоваться интернет-магазинами Rozetka.ua – 114,4 тыс. операций. Следом идут компания "Алло" – 90,5 тыс., Comfy – 77,18 тыс., "Цитрус" – 64,25 тыс. и Eldorado – 38,63 тыс.

В целом, согласно статистике, больше всего транзакций было сделано в продуктовых магазинах и супермаркетах - 40,9%, за ними следуют "кафе и рестораны" - 13,74%. Наименьшее число покупок клиенты Monobank осуществили в Duty Free – 0,06% и в книжных магазинах и газетных киосках – 0,18%.

Как сообщалось, бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект Monobank. К октябрю-2017 Monobank выпустил первую тысячу кредитных карточек, а в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.

По данным учредителей, по состоянию на начало октября 2019 года общее количество транзакций по картам Monobank превысило 300 млн, а сумма покупок с момента создания банка более 124 млрд грн.

Теги: #monobank
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