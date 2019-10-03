Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению - премьер

Кабинет министров Украины в ходе подготовки ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2020 год намерен сохранить размер его дефицита в рамках заявленных 2,09%, сообщил премьер-министр Алексей Горчарук.

"Мы ожидаем, что предложений от народных депутатов будет много. Мы понимаем, что профинансировать все эти предложения невозможно. Но мы абсолютно точно будем работать в рамках того дефицита бюджета, который мы заявили", - сказал Гончарук в Киеве в четверг.

При этом правительство рассчитывает, что в октябре Национальный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовят обновленный макроэкономический прогноз, который ляжет в основу проекта госбюджета ко второму чтению.

"Надеюсь, что в октябре НБУ и Министерство экономки разработают и обнародуют макропрогноз, который даст нам понимание доходной части бюджета ко второму чтению. Плюс мы посмотрим со стороны, возможно, какие-то еще инструменты, которые дадут возможность немного увеличить доходную часть", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, Кабинет министров внес в Верховную Раду 15 сентября проект государственного бюджета на 2020 год, который предусматривает доходы (включая трансферты) - 1,079 трлн грн, расходы - 1,17 трлн, дефицит - 2,09%.