Экономика

15:06 03.10.2019

Рада во 2-м чтении приняла закон о защите права собственности

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Рада во 2-м чтении приняла закон о защите права собственности

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о внесении изменений в законодательные акты Украины о защите права собственности (законопроект 1056-1), который вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект закона с технико-юридическими правками во втором чтении поддержали 284 при необходимых 226 голосах.

"Основная цель законопроекта – снизить количество рейдерских захватов, фактически довести его до абсолютного нуля, и снизить затраты собственников корпоративных прав и недвижимости для защиты права собственности", – отмети народный депутат Николай Стефанчук

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ останавливает деятельность аккредитованных субъектов и повышает ответственность за нарушения регистрационных процедур.

Законопроект также внедряет принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.

Теги: #собственность #рада #закон #права
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