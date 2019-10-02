Экономика

14:30 02.10.2019

Кабмин отложил применение штрафов к владельцам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации - Гончарук

1 мин читать
Кабмин отложил применение штрафов к владельцам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что правительство распорядилось не применять штрафы к собственникам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, до того, пока не будет найдено решение, как выйти из ситуации с этой категорией собственников.

По словам премьера, на заседании правительства поднимался вопрос относительно того, чтобы отложил до 1 января 2020 года применение штрафов для собственников нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации.

"До момента, пока мы не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не было никаких лишних конфликтов", - сказал он на брифинге после заседании правительства в среду.

В то же время, премьер отметил, что данную ситуацию необходимо решать, в связи с чем правительство ищет механизмы.

Теги: #гончарук #штрафы #евробляхи #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 01.10.2019
Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию

Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию

15:07 01.10.2019
Инициатива ретроспективного изменения ставок рентной платы за добычу газа из новых скважин неправильна

Инициатива ретроспективного изменения ставок рентной платы за добычу газа из новых скважин неправильна

03:34 01.10.2019
Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое количества людей, участвующих в общественной жизни и на рост людей, регулярно занимающихся физактивностью

Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое количества людей, участвующих в общественной жизни и на рост людей, регулярно занимающихся физактивностью

01:35 01.10.2019
Кабмин намерен ввести иерархию обращения с отходами и увеличить в 5 раз долю переработанных бытовых отходов

Кабмин намерен ввести иерархию обращения с отходами и увеличить в 5 раз долю переработанных бытовых отходов

23:43 30.09.2019
Гончарук о дальнейшей работе ФОПов: Малым переживать нечего

Гончарук о дальнейшей работе ФОПов: Малым переживать нечего

23:21 30.09.2019
Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире - Гончарук

Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире - Гончарук

22:47 30.09.2019
Гончарук: Правительство не намерено повышать налоги

Гончарук: Правительство не намерено повышать налоги

18:08 30.09.2019
Правительство намерено построить и модернизировать 15 глубоководных причалов за 5 лет

Правительство намерено построить и модернизировать 15 глубоководных причалов за 5 лет

17:56 30.09.2019
Каждая школа должна иметь скоростной Wi-Fi интернет, минимум 2 компьютерных класса на 300 учеников и туалет в помещении

Каждая школа должна иметь скоростной Wi-Fi интернет, минимум 2 компьютерных класса на 300 учеников и туалет в помещении

16:15 30.09.2019
Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 7,3% - Госказначейство

Украина за 8 мес. увеличила добычу газа на 1%

НБУ понизил официальный курс почти на 1,5%

"Метинвест" на предложение о выкупе евробондов-2023 на $440 млн получил заявок на $639,4 млн

НБУ увеличил плановые объемы покупки валюты на межбанке до $30 млн в день

ПОСЛЕДНЕЕ

Group DF отрицает монополизм на рынке азотных удобрений и злоупотребление им

Visa и Mastercard могут отказаться от участия в проекте создания криптовалюты Libra - СМИ

Опимах заявил о намерении возглавить Госгеонедр

Почти треть грузоперевозок "Укрзализныци" на теплотяге осуществляют локомотивы General Electric – глава УЗ

Министр энергетики РФ: есть варианты других маршрутов "Северного потока 2" в случае невыдачи разрешения Данией

Cadogan продаст "Укринвест Группе" свою "дочку" "Газвыдобування" за $2,8 млн

НБУ и правительство подпишут меморандум о координации политик

Госбюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 7,3% - Госказначейство

"Укроборонпром" оптимизирует работу собственных спецэкспортеров

Украина за 8 мес. увеличила добычу газа на 1%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА