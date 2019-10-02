Кабмин отложил применение штрафов к владельцам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что правительство распорядилось не применять штрафы к собственникам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, до того, пока не будет найдено решение, как выйти из ситуации с этой категорией собственников.

По словам премьера, на заседании правительства поднимался вопрос относительно того, чтобы отложил до 1 января 2020 года применение штрафов для собственников нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации.

"До момента, пока мы не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, мы даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не было никаких лишних конфликтов", - сказал он на брифинге после заседании правительства в среду.

В то же время, премьер отметил, что данную ситуацию необходимо решать, в связи с чем правительство ищет механизмы.