Экономика

12:29 30.09.2019

Кабмин ставит задачу привлечь $50 млрд инвестиций для 40%-го роста ВВП за 5 лет

1 мин читать
Кабмин ставит задачу привлечь $50 млрд инвестиций для 40%-го роста ВВП за 5 лет

Кабинет министров в программе деятельности правительства устанавливает цель привлечь $50 млрд инвестиций для роста ВВП на 40% за пять лет, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы подтверждаем, что в течение пяти ближайших лет (и мы считаем эту ситуацию реальной и ставим перед собой такую амбицию) придем к ситуации, когда наша экономика вырастет на 40%. Для этого необходимо привлечь где-то $50 млрд инвестиций", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве в понедельник, говоря о программе деятельности правительства.

Помимо этого, по словам Гончарука, правительство ставит перед собой задачу создать 1 млн рабочих мест.

"Мы должны создать такие условия, чтобы людям было комфортно начинать бизнес, свое дело, чтобы иностранным компаниям было бы интересно заходить в страну", - отметил премьер.

Теги: #инвестиции #гончарук #ввп #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 30.09.2019
Украина намерена покрыть интернетом все международные автодороги и создать онлайн-платформу обучения цифровым навыкам

Украина намерена покрыть интернетом все международные автодороги и создать онлайн-платформу обучения цифровым навыкам

13:46 30.09.2019
Кабмин ищет сбалансированное решение по обеспечению жителей Луганской области теплом и э/э

Кабмин ищет сбалансированное решение по обеспечению жителей Луганской области теплом и э/э

13:30 30.09.2019
Кабмин назначил Ставчук замглавы Минэкоэнергии, уволил замминистра Бойко

Кабмин назначил Ставчук замглавы Минэкоэнергии, уволил замминистра Бойко

13:08 30.09.2019
Кабмин подготовил контрмеры на отказ Польши увеличить количество разрешений на автоперевозки

Кабмин подготовил контрмеры на отказ Польши увеличить количество разрешений на автоперевозки

13:03 30.09.2019
Гончарук обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррумпированности

Гончарук обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррумпированности

13:01 30.09.2019
Премьер Украины доспускает staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне

Премьер Украины доспускает staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне

12:52 30.09.2019
Украина рассчитывает на открытие МВФ новой 3-летней программы в декабре-2019

Украина рассчитывает на открытие МВФ новой 3-летней программы в декабре-2019

12:31 30.09.2019
Кабмин намерен представить в Раде план деятельности правительства на текущей неделе - Гончарук

Кабмин намерен представить в Раде план деятельности правительства на текущей неделе - Гончарук

12:26 30.09.2019
Кабмин предлагает запретить экспорт янтаря-сырца и сосредоточить легальную добычу на существующих старательских приисках

Кабмин предлагает запретить экспорт янтаря-сырца и сосредоточить легальную добычу на существующих старательских приисках

11:23 30.09.2019
Кабмин одобрил законопроекты об упорядочении добычи янтаря в Украине

Кабмин одобрил законопроекты об упорядочении добычи янтаря в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины доспускает staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне

Украина рассчитывает на открытие МВФ новой 3-летней программы в декабре-2019

Кабмин предлагает запретить экспорт янтаря-сырца и сосредоточить легальную добычу на существующих старательских приисках

Повышение рейтинга Украины от S&P означает потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов – Гончарук

S&P улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,2%

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ прекращает полеты в Алматы из-за убыточности рейса в связи с облетом России

"Укртранснафта" и "Укртатнафта" обсуждают подписание нового договора на транспортировку на условиях ship-or-pay

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $61,7 за баррель

Innovation District IT Park во Львове подписал долгосрочные контракты на 60% офисных площадей

Innovation District IT Park во Львове подписал долгосрочные контракты на 60% офисных площадей

Lviv Tech Angels может до конца 2019г заключить первую инвестиционную сделку

Повышение рейтинга Украины от S&P означает потенциально меньшие затраты на обслуживание долгов – Гончарук

S&P улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 3,2%

Новак: Украина получит от европейских банков EUR900 млн на реконструкцию дороги Киев – Одесса

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 24.08 грн/$1

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА