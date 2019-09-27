Экономика

10:43 27.09.2019

США вряд ли продлят лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei

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США вряд ли продлят лицензии для американских компаний на ведение дел с Huawei

США, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co., пишет агентство Bloomberg.

Американские власти также не исключают возможности ввести дополнительные меры наказания в отношении своих союзников, которые откажутся ввести запрет на использование оборудования Huawei в сетях 5G, помимо угрозы прекращения обмена разведданными, сказал заместитель помощника госсекретаря США Роб Стрейер, отвечающий за вопросы кибербезопасности, на брифинге в Брюсселе. Он не уточнил, о каких мерах может идти речь.

Власти США обвиняют Huawei в том, что ее продукция используется в шпионских целях, в том числе, в телекоммуникационных сетях, а Huawei отрицает эти обвинения, и дальнейшая судьба бизнеса компании в Штатах может зависеть от хода торговых переговоров США и Китая.

Минторг США в мае включил Huawei в "черный список" компаний, угрожающих нацбезопасности. Американским фирмам запрещено вести дела с компаниями из списка без специальных разрешений. Многие аналитики полагают, что Вашингтон использует такую меру в качестве инструмента в торговой войне с Китаем.

В прошлом месяце министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней.

Срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список, истекал в понедельник, 19 августа, но был продлен до 19 ноября.

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Теги: #сша #huawei
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