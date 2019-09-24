Экономика

12:19 24.09.2019

Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес, включая декриминализацию фиктивного предпринимательства

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Зеленский подписал закон об уменьшении давления на бизнес, включая декриминализацию фиктивного предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, а также декриминализирующий фиктивное предпринимательство.

Как сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства, принятый парламентом 18 сентября закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес", в частности, исключает из УК статью 205 о фиктивном предпринимательстве, которая является инструментом злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

"Таким образом, документ вводит более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также уменьшает административное давление на бизнес в Украине. Ожидается, что после отказа от карательного контроля за уклонением от уплаты налогов в нашей стране будет более благоприятная среда для предпринимателей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада одобрила в целом законопроект №1080 о внесении изменений в УК и УПК относительно уменьшения давления на бизнес, который также предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Законопроект, в частности, исключает ст.205 УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Кроме того, согласно документу, в три раза поднимается нижняя планка для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения).

Теги: #зеленский #закон #бизнес
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