Экономика

10:07 24.09.2019

"Нафтогаз Украины" в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

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"Нафтогаз Украины" в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

 НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза (на 11,102 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 24,704 млрд грн.

Согласно обнародованной на сайте компании консолидированной отчетности, ее доход от реализации в первом полугодии 2019 года снизился на 0,9% (на 1,174 млрд грн) – до 130,937 млрд грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 22,2% (на 8,45 млрд грн) – до 46,577 млрд грн.

В части географии доходов от реализации наибольшая доля пришлась на внутренние доходы (в январе-июне-2019 – 89,616 млрд грн, в январе-июне-2018 – 95,391 млрд грн), РФ (39,781 млрд грн и 35,211 млрд грн), Европу (1,362 млрд грн и 1,251 млрд грн), Египет (0,178 млрд грн и 0,258 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #прибыль
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