Экономика

18:04 23.09.2019

"Фактор Коломойского" остался основным опасением для инвесторов после выборов в Украине - глава Dragon Capital

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"Фактор Коломойского" остался основным опасением для инвесторов после выборов в Украине - глава Dragon Capital

Основные опасения инвесторов, связанные с победой Владимира Зеленского и его команды на президентских и парламентских выборах, развеялись, кроме возможного влияния бизнесмена Игоря Коломойского, такое мнение высказал президент Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала на встрече ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" в понедельник.

"К сожалению, он сегодня самый большой негативный фактор, который фокусирует на себе много внимания, начиная с его заявления конца мая Financial Times, что Украине надо объявить дефолт", - заявил Томаш Фиала, отвечая на вопрос исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко о влиянии Коломойского на рост Украины.

Глава Dragon Capital указал, что Коломойский аргументировал свои слова о дефолте, повлекшие падение стоимости украинских бумаг, неправильными цифрами, в частности уровнем госдолга к ВВП. На самом деле, сегодня госдолг к ВВП упал до 53%, нерезиденты с начала года вложили $3,5 млрд во внутренние гособлигации, а ставки по украинским госбумагам и бумагам украинских госкомпаний опустились до самого низкого за 10 лет уровня. Негатив от дефолта в нынешней ситуации в десятки раз превысит любой позитив, подчеркнул Фиала.

По его словам, рынок также негативно отреагировал и на вышедшую на прошлой неделе статью в FT со ссылкой на премьера-министра Украины Алексея Гончарука о возможном компромиссе с экс-акционерами ПриватБанка, среди которых Коломойский.

Глава Dragon Capital указал, что запугивание реформаторов, успех в денационализации ПриватБанка и наступление на независимость НБУ и впоследствии будут негативно восприняты инвесторами.

В то же время Фиала отметил, что два других опасения, которые были полгода назад – смена геополитического вектора и неопытность новой команды – не оправдались.

"Украина продолжает двигаться на Запад. Что касается команды, которую господин Зеленский привел, то, я думаю, что она лучше, чем то, что когда-либо было в Украине до этого, и лучше, чем могло быть при любом другом исходе выборов", - сказал президент ЕБА.

Теги: #коломойский #dragon_capital #еба #фиала #инвесторы
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