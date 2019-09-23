Novus инвестировал 161 млн грн в открытие крупнейшего магазина сети

ООО "Новус Украина" (Киев) управляющая компания сети гипер- и супермаркетов Novus, 21 сентября официально открыло крупнейший супермаркет сети в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Sky Mall.

"В этот объект мы зашли в начале лета, то есть строительство велось около 3,5 мес. Инвестиции составили 161 млн грн. Это самая большая торговая точка в сети, которая содержит крупнейшие производственные мощности, самый широкий ассортимент на полках и самый большой интернет-магазин, который будет обслуживать два больших района – Троещину и Оболонь", - сообщил во время пресс-конференции, посвященной торжественному открытию магазина в субботу, генеральный директор ООО "Новус Украина" Марк Петкевич.

Объект стал 28-м магазином сети Novus в Киеве и 36-м – в Киевской области. Ассортимент супермаркета включает 50 тыс. позиций товаров, в том числе – 5 тыс. позиций собственного импорта. Общая площадь объекта – 12 тыс. кв. м, из которых для торгового зала использовано 6,3 тыс. Остальные площади отведены под складские, производственные мощности, интернет-магазин, административные помещения, зоны отдыха для персонала.

Как рассказал Петкевич, доставка продукции из магазина Novus осуществляется через партнера – Zakaz.ua. Запуск ожидается через неделю после налаживания всех процессов в новом магазине.

"Это уже четвертая интернет-точка, после открытия в следующем году пятой точки в районе Варшавского микрорайона, мы сможем обслуживать весь Киев и Киевскую область", - добавил гендиректор компании.

Как рассказал операционный директор ООО "Новус Украина" Алексей Панасенко, инфраструктура нового супермаркета включает 28 касс, из них – 12 являются кассами самообслуживания.

"Для современного покупателя очень важно иметь возможность осуществить покупку быстро, поэтому здесь мы предоставляем такую возможность посредством касс самообслуживания", - отметил он.

По его словам, в магазине реализован новый формат семейной зоны отдыха – ресторан The Lunch и пивбар The Bar, рассчитанные на 150 посадочных мест.

"Мы будем этот проект масштабировать. В наших магазинах кафе присутствуют достаточно давно, но здесь мы реализовали совершенно обновленный фудкорт с новым дизайном и большим предложением блюд, которые будут готовиться непосредственно на месте, при покупателе – бургеры, пицца, блинчики, и др.", - пояснил он.

В объекте также размещен винный отдел, включающий более чем 1,3 тыс. артикулов вина из 20 стран мира. В нем будет работать профессиональный сомелье.

По данным ритейлера, в результате открытия магазина Novus в ТРЦ Sky Mall было трудоустроено 300 человек, а в целом штат сотрудников компании вырос до 5 тыс. человек.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на 23 сентября 2019 года сеть насчитывает 43 объекта общей площадью более 170 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе – франчайзинговые. Товарооборот сети в 2018 году составил 10,7 млрд грн, что на 20% больше показателя 2017 года.