Экономика

13:59 23.09.2019

Novus инвестировал 161 млн грн в открытие крупнейшего магазина сети

3 мин читать
Novus инвестировал 161 млн грн в открытие крупнейшего магазина сети

ООО "Новус Украина" (Киев) управляющая компания сети гипер- и супермаркетов Novus, 21 сентября официально открыло крупнейший супермаркет сети в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Sky Mall.

"В этот объект мы зашли в начале лета, то есть строительство велось около 3,5 мес. Инвестиции составили 161 млн грн. Это самая большая торговая точка в сети, которая содержит крупнейшие производственные мощности, самый широкий ассортимент на полках и самый большой интернет-магазин, который будет обслуживать два больших района – Троещину и Оболонь", - сообщил во время пресс-конференции, посвященной торжественному открытию магазина в субботу, генеральный директор ООО "Новус Украина" Марк Петкевич.

Объект стал 28-м магазином сети Novus в Киеве и 36-м – в Киевской области. Ассортимент супермаркета включает 50 тыс. позиций товаров, в том числе – 5 тыс. позиций собственного импорта. Общая площадь объекта – 12 тыс. кв. м, из которых для торгового зала использовано 6,3 тыс. Остальные площади отведены под складские, производственные мощности, интернет-магазин, административные помещения, зоны отдыха для персонала.

Как рассказал Петкевич, доставка продукции из магазина Novus осуществляется через партнера – Zakaz.ua. Запуск ожидается через неделю после налаживания всех процессов в новом магазине.

"Это уже четвертая интернет-точка, после открытия в следующем году пятой точки в районе Варшавского микрорайона, мы сможем обслуживать весь Киев и Киевскую область", - добавил гендиректор компании.

Как рассказал операционный директор ООО "Новус Украина" Алексей Панасенко, инфраструктура нового супермаркета включает 28 касс, из них – 12 являются кассами самообслуживания.

"Для современного покупателя очень важно иметь возможность осуществить покупку быстро, поэтому здесь мы предоставляем такую возможность посредством касс самообслуживания", - отметил он.

По его словам, в магазине реализован новый формат семейной зоны отдыха – ресторан The Lunch и пивбар The Bar, рассчитанные на 150 посадочных мест.

"Мы будем этот проект масштабировать. В наших магазинах кафе присутствуют достаточно давно, но здесь мы реализовали совершенно обновленный фудкорт с новым дизайном и большим предложением блюд, которые будут готовиться непосредственно на месте, при покупателе – бургеры, пицца, блинчики, и др.", - пояснил он.

В объекте также размещен винный отдел, включающий более чем 1,3 тыс. артикулов вина из 20 стран мира. В нем будет работать профессиональный сомелье.

По данным ритейлера, в результате открытия магазина Novus в ТРЦ Sky Mall было трудоустроено 300 человек, а в целом штат сотрудников компании вырос до 5 тыс. человек.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на 23 сентября 2019 года сеть насчитывает 43 объекта общей площадью более 170 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе – франчайзинговые. Товарооборот сети в 2018 году составил 10,7 млрд грн, что на 20% больше показателя 2017 года.

 

Теги: #киев #новус #sky_mall
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 23.09.2019
Кличко предложил своим заместителям Давтяну и Спасибко подать в отставку

Кличко предложил своим заместителям Давтяну и Спасибко подать в отставку

10:29 23.09.2019
В Киеве конвертцентр "отмывал" 1 млрд грн в год, в том числе из госпредприятий – СБУ

В Киеве конвертцентр "отмывал" 1 млрд грн в год, в том числе из госпредприятий – СБУ

07:57 23.09.2019
В Киеве в Голосеевском районе ликвидировали пожар на складе и в 4-этажном офисе

В Киеве в Голосеевском районе ликвидировали пожар на складе и в 4-этажном офисе

00:04 23.09.2019
Пожар в Деснянском районе Киева ликвидирован

Пожар в Деснянском районе Киева ликвидирован

23:43 22.09.2019
В Киеве в Деснянском районе горят 9 автоцистерн, слышны взрывы

В Киеве в Деснянском районе горят 9 автоцистерн, слышны взрывы

22:35 22.09.2019
В Киеве аноним сообщил о заминировании Южного моста

В Киеве аноним сообщил о заминировании Южного моста

10:19 22.09.2019
В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

20:19 20.09.2019
Полицейские Киева весь день проверяли сообщение о массовом минировании объектов, оказавшееся ложным

Полицейские Киева весь день проверяли сообщение о массовом минировании объектов, оказавшееся ложным

18:31 20.09.2019
Суд арестовал на 60 суток угрожавшего взорвать киевский мост Метро экс-военного Белько, с залогом в 288 тыс. грн

Суд арестовал на 60 суток угрожавшего взорвать киевский мост Метро экс-военного Белько, с залогом в 288 тыс. грн

17:08 20.09.2019
"Нова Пошта" до 2020г намерена запустить прямую авиадоставку из Львова в Киев

"Нова Пошта" до 2020г намерена запустить прямую авиадоставку из Львова в Киев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал законы о финансировании дорожного хозяйства

Хозсуд Киева планирует 24 сентября рассмотреть иск Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Бизнес прогнозирует на 2020г. курс 28 грн/$1 - ЕБА

Зеленский издал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции

Тариф на транзит через ГТС Украины может составить $3,21 при годовом бронировании 60 млрд куб.м или $2,56 при 90 млрд куб. м – "Нафтогаз"

ПОСЛЕДНЕЕ

Производители протестировали 6 вариантов программных РРО, активная фаза тестирования начнется весной 2020 года – глава ГНС

Зеленский подписал законы о финансировании дорожного хозяйства

Суд отменил незаконное определение Барышевского райсуда о запрете Рожковой выполнять должностные обязанности

Хозсуд Киева планирует 24 сентября рассмотреть иск Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка

Верланов отрицает возможность использовать механизм "кэшбека" для конкурентной борьбы

В "Слуге народа" анонсировали внесение в Раду "слишком либерального для работодателя" Трудового кодекса

Hyundai создает СП с американской Aptiv в сфере самоуправляемых автомобилей, инвестирует $2 млрд

"Укрзализныця" внедряет политику предотвращения и противодействия коррупции

Бизнес прогнозирует на 2020г. курс 28 грн/$1 - ЕБА

Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА