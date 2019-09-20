Местные бюджеты использовали треть годовых капитальных расходов

Местные бюджеты использовали 34,8 млрд грн из 103,4 млрд грн капитальных расходов, запланированных в 2019 году, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"По состоянию на сегодня на едином казначейском счете находится 72,4 млрд грн средств местных бюджетов. 7,7 млрд грн лежит на депозитах. Из 103,4 млрд грн капитальных расходов собственных средств использовано 34,8 млрд грн", – сказала она, представляя проект госбюджета на 2020 год с трибуны парламента в пятницу.

Маркарова отметила необходимость продолжения дискуссии относительно эффективности использования средств местных бюджетов.