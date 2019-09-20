Экономика

12:29 20.09.2019

Местные бюджеты использовали треть годовых капитальных расходов

1 мин читать
Местные бюджеты использовали треть годовых капитальных расходов

Местные бюджеты использовали 34,8 млрд грн из 103,4 млрд грн капитальных расходов, запланированных в 2019 году, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"По состоянию на сегодня на едином казначейском счете находится 72,4 млрд грн средств местных бюджетов. 7,7 млрд грн лежит на депозитах. Из 103,4 млрд грн капитальных расходов собственных средств использовано 34,8 млрд грн", – сказала она, представляя проект госбюджета на 2020 год с трибуны парламента в пятницу.

Маркарова отметила необходимость продолжения дискуссии относительно эффективности использования средств местных бюджетов.

Теги: #маркарова #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 20.09.2019
Маркарова представляет проект госбюджета-2020 в Раде

Маркарова представляет проект госбюджета-2020 в Раде

11:55 16.09.2019
Министр финансов представит госбюджет-2020 в Раде 20 сентября

Министр финансов представит госбюджет-2020 в Раде 20 сентября

15:50 15.09.2019
Проект госбюджета-2020 предусматривает 380 млрд грн заимствований

Проект госбюджета-2020 предусматривает 380 млрд грн заимствований

14:50 15.09.2019
Минфин считает реальным получить от приватизации 5 млрд грн в 2020 году

Минфин считает реальным получить от приватизации 5 млрд грн в 2020 году

19:10 10.09.2019
Минфин понизил ставку 12-мес. ОВГЗ в гривне до 15,52% и 23-мес. ОВГЗ в долларах до 5,5%

Минфин понизил ставку 12-мес. ОВГЗ в гривне до 15,52% и 23-мес. ОВГЗ в долларах до 5,5%

15:30 10.09.2019
Профильный комитет Рады попросит Минфин снизить для госэнергокомпаний норму отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% чистой прибыли

Профильный комитет Рады попросит Минфин снизить для госэнергокомпаний норму отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% чистой прибыли

20:40 04.09.2019
Заместители министра финансов Гелетий, Джигирь и Шкураков сохранили свои должности вслед за Маркаровой

Заместители министра финансов Гелетий, Джигирь и Шкураков сохранили свои должности вслед за Маркаровой

20:40 29.08.2019
Гончарук предлагает Раде переназначить Маркарову министром финансов Украины

Гончарук предлагает Раде переназначить Маркарову министром финансов Украины

18:25 29.08.2019
Маркарова: мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому направлению

Маркарова: мне точно нужен будет новый заместитель по налоговому направлению

12:38 29.08.2019
Маркарова останется министром финансов в новом Кабмине – Арахамия

Маркарова останется министром финансов в новом Кабмине – Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парламент Украины принял закон о защите прав потребителей финуслуг

Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок - Шефчович

Новак: уверен, найдем все решения, чтобы поставки газа в ЕС с 1 января не прерывались

"Нафтогаз" подтверждает конструктивизм прошедших трехсторонних переговоров

Оржель говорит о возможности потенциального доступа иностранных партнеров к украинской ГТС при существующей формуле анбандлинга "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Украины принял закон о защите прав потребителей финуслуг

Бизнес-ассоциации УРБ призвали крупных продавцов прекратить использование ФЛП для минимизации налогов

Заместители министра цифровой трансоформации будут назначены 1 октября

За три года Украина должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных - Федоров

Шефчович заявляет о достаточных запасах газа в ЕС и Украине

НБУ согласовал весь набсовет ПриватБанка, 2/3 набсовета Укрэксимбанка и 4/9 набсовета Ощадбанка, ждет новые кандидатуры от Кабмина и Рады

Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров – Коболев

Airbnb планирует провести IPO в течение 2020 года

Украину больше всего интересует транзит, а Россию – поставки газа Украине – Шефчович

Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА