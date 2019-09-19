Оржель говорит о возможности потенциального доступа иностранных партнеров к украинской ГТС при существующей формуле анбандлинга "Нафтогаза"

Министр энергетики и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель утверждает, что уже рассматривается возможность доступа иностранного партнера к украинской газотранспортной системе при существующей модели анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе по окончании трехсторонних консультаций Украина-РФ-Европейская комиссия в отношении будущих поставок российского газа в Европу.

"Сейчас мы рассматриваем возможность, действительно, в рамках новой модели (анбандлинга - ИФ) привлечения иностранных партнеров. Пока это перспектива, которая сейчас только просчитывается. Сейчас я не могу сказать, что у нас уже есть реальные переговоры с иностранными партнерами. Но если кто-то четко покажет свою заинтересованность в том, чтобы принимать участие, я думаю, что мы наработаем соответственный юридический механизм", - заверил Оржель.