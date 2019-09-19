Экономика

18:30 19.09.2019

Гендиректор "Укрпошты" ожидает от парламента выведения ее из списка компаний, не подлежащих приватизации

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Гендиректор "Укрпошты" ожидает от парламента выведения ее из списка компаний, не подлежащих приватизации

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский ожидает, что парламент согласует выведение компании из списка предприятий, не подлежащих приватизации, а также разрешит ей открывать почтовые счета.

"Я надеюсь, что за этот месяц в законодательной части мы сделаем больше, чем за последние два-три года", - отметил он.

Гендиректор "Укрпошты" подчеркнул, что выведение компании из списка предприятий, не подлежащих приватизации, откроет широкие возможности для привлечения инвестиций, продажи ненужного имущества и развития собственной инфраструктуры.

"Это открывает огромные возможности для инвестиций. Бог с ней, с приватизацией, - но мы сейчас даже не имеем права дать залог, когда нам нужно взять кредит. Потому что его нельзя у нас забрать, ибо мы не подлежим приватизации. Поэтому подзалоговый кредит нам никто не даст. А это - дешевое финансирование на развитие компании", - подчеркнул Смелянский.

Он также выразил надежду на то, что новая власть сможет вернуть в лоно "Укрпочты" те ее структуры, которые ранее были выведены из ее ведения, такие, в частности, как ГП "Пресса".

Смелянский" ожидает также, что новый состав Верховной Рады примет законопроект, позволяющий "Укрпоште" открывать почтовые счета.

"Если все эти инициативы будут приняты в ближайшие несколько месяцев - я считаю, что мы по сути станем прозрачной, ни от чего не зависящей компанией, успешность которой дальше будет зависеть только от нее самой", - заявил он.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) разрешил национальным операторам почтовой связи (таким статусом сегодня обладает только государственная "Укрпошта") предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

"Укрпошта" выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности открывая им счета. Однако Нацбанк выступает против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации ПриватБанка превысила 50% рынка.

Теги: #приватизация #смелянский #укрпошта
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