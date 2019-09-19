"Укрпошта" запустила тестовую доставку на электросамокатах в Киеве

АО "Укрпошта" выдала 10 курьерам в Киеве электросамокаты Like.Bike для ускорения доставки.

Как сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский на встрече с журналистами в четверг, на тесте будут задействованы 10 самокатов, способные разгоняться до 60 км/час и перевозить суммарный вес до 150 кг.

По словам Смелянского, планируется провести тестовую эксплуатацию самокатов продолжительностью в несколько месяцев, чтобы понять, возможно ли будет применять электросамокаты зимой и на крутых киевских подъемах.

Он также анонсировал новый продукт - "Документ" - по оперативной доставке/забору документов и письменных отправлений.

Тестовые электросамокаты почтовому оператору предоставила сеть магазинов "Цитрус".

Как сообщалось, ранее "Укрпошта" запустила ускоренную доставку мелких пакетов в США.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, 4 сентября 2019 года утвердила повышение тарифов для АО "Укрпошта" с 2020 года.