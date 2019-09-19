Экономика

14:43 19.09.2019

НБУ планирует осуществить первый выпуск банкнот номиналом 1 тыс. грн в объеме 5 млн штук

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НБУ планирует осуществить первый выпуск банкнот номиналом 1 тыс. грн в объеме 5 млн штук

 Национальный банк Украины (НБУ) планирует осуществить первый выпуск банкнот номиналом 1 тыс. грн в объеме 5 млн штук, сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Мы планируем осуществить его (первый выпуск банкнот номиналом 1 тыс. грн - ИФ) в объеме 5 млн штук, а дальше – по мере поступления заказов от банков и потребности экономики", - сказал он на брифинге в четверг.

Зайвенко также сообщил, что в настоящее время в обращении находится 140 млн шт. монет номиналом 1 грн и почти 124 млн шт. номиналом 2 грн. В 2018 НБУ изготовил 140 млн монет номиналом 1 грн и 145 млн штук монет номиналом 2 грн.

Как сообщалось, банкнота нового наивысшего номинала в 1 тыс. грн будет введена в обращение с 25 октября 2019 года.

Теги: #тысяча #нбу #банкноты #нацбанк
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