Экономика

14:25 19.09.2019

Рада унифицировала отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 2021г

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Рада унифицировала отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 2021г

 Верховная Рада Украины унифицировала отчетность по единому социальному взносу (ЕСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с 2021 года, приняв в целом законопроекты 1057 и 1070.

"За" оба документа проголосовали на пленарном заседании в четверг 335 народных депутатов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Поправки в законопроект 1057 предполагают подачу отчетов по ЕСВ и НДФЛ раз в квартал с 2021 года, тогда как в настоящее время отчет по ЕСВ начисляется помесячно, а по НДФЛ – поквартально.

За год Минфин и Госналоговая должны обеспечить возможность ежеквартальной подачи таких отчетов, отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Законопроекты также устанавливают единый унифицированный документ путем объединения отдельных форм налоговой отчетности. Это сокращает количество отчетности, которые подают предприниматели.

Теги: #налоги #ндфл #есв #рада #закон
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