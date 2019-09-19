Экономика

11:39 19.09.2019

Правительство готово обсуждать доли нерезидентов в украинских компаниях-покупателях земли - Гончарук

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Правительство готово обсуждать доли нерезидентов в украинских компаниях-покупателях земли - Гончарук

 Вопрос участия нерезидентов в украинских компаниях, которые с запуском рынка земли получат право на ее покупку, стал самым спорным на совещании аграриев с участием президента и правительства в Киеве в четверг, правительство готово его обсуждать.

"Как формировать список учредителей украинских компаний - давайте дискутировать", - сказал премьер Алексей Гончарук.

Перед этим он подтвердил, что предлагаемый законопроект об обороте земель допускает покупку земли украинскими компаниями без ограничений на участие в них нерезидентов (кроме представителей страны-агрессора - ИФ). По мнению Гончарука, это не ухудшает нынешнюю ситуацию, когда нерезиденты через украинские компании уже работают на украинской земле.

Эти слова вызвали протест и выкрики "Ганьба!" значительного числа участников совещания, на что премьер пригрозил прекратить обсуждение.

"Можем проговорить какие-то ограничения, если у кого-то есть какие-то опасения", - сказал Гончарук.

Ранее ряд участников совещания пытались задать вопросы президенту Владимиру Зеленскому, который открывал совещание, однако глава государства после выступления быстро ушел, попросив оставить вопросы главе своего офиса Богдану.

Теги: #земля #рынок #гончарук #кабмин
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