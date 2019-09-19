Премьер анонсировал увольнение руководства Госгеокадастра на следующей неделе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) на следующей неделе.

"Мы планируем уволить руководство Госгеокадастра на следующей неделе", - сказал он в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в свою очередь указал, что в правительстве осведомлены с происходящим в Госгеокадастре.

"Мы уже уволили восемь людей", - сказал Милованов.