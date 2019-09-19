Экономика

10:29 19.09.2019

Зеленский заявил, что украинскую землю смогут покупать и продавать только украинские граждане и компании

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Зеленский заявил, что украинскую землю смогут покупать и продавать только украинские граждане и компании

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что предлагаемая властью модель рынка земли в стране предполагает, что ее смогут покупать и продавать только украинские физические и юридические лица.

"Хочу развеять несколько мифов. Первое - земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании", - сказал он, выступая на встрече с украинскими аграриями в четверг в Киеве.

"Страшилки об арабах, китайцах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - отметил Зеленский.

Президент указал, что у украинских граждан наконец-то должно появиться полноценное, а не "гибридное", право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей.

Зеленский напомнил, что с 2001 года после введения моратория на продажу земли так и не был разработан прозрачный механизм покупки/продажи земли в Украине.

"Вместо этого появились теневые схемы и махинации. Это миллион гектаров земли и десятки миллиардов гривень, от чего выигрывает не простой фермер или селянин, а различные деятели", - сказал он.

Зеленский также отметил, что в мире рынка земли нет в КНДР, Таджикистане, Венесуэле, на Кубе и в Конго.

Реагируя на замечание из зала о том, что землю запрещено продавать в Израиле и Канаде, президент сказал: "У нас же не урок географии. Вы потом выйдете и скажете, какие еще страны, и в какой стране мы с вами хотим жить".

Теги: #земля #зеленский #продажа
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