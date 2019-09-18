Экономика

17:14 18.09.2019

Регламентный комитет Рады согласовал создание следственной комиссии по НБУ и ФГВФЛ

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Регламентный комитет Рады согласовал создание следственной комиссии по НБУ и ФГВФЛ

Проект постановления о создании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства Нацбанка Украины (НБУ) и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в 2014-2019 гг. поддержал Регламентный комитет парламента.

"Ждем вынесения в зал и начинаем работу. Всех поздравляю. На низком старте", – прокомментировал это решение автор проекта, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и по вопросам налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция партии "Слуга народа").

Он обвиняет руководство НБУ и Фонда гарантирования в значительной девальвации гривни, искусственном банкротстве банков, создании условий для присвоения активов ликвидируемых банков и нанесении ущерба вкладчикам и кредиторам, а также присвоении бюджетных средств путем якобы махинаций с рефинансированием и гособлигациями/

Дубинский намерен лично возглавить комиссию и взять себе в заместители депутата от группы "За будущее" главу партии "Укроп" и экс-директора "Магистральных газопроводов "Дружба" Тараса Батенко.

Согласно проекту, в комиссии будет еще 13 членов, из которых 7 – от "Слуги народа", а также Сергей Левочкин и Вадим Рабинович от "Оппозиционной платформы – за жизнь", Константин Бондарев от "Батькивщины", внефракционный Антон Яценко и пока по одному неопределенному кандидату от "Голоса" и "Европейской солидарности".

Теги: #верховная_рада #нбу #фгвфл
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