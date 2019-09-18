Экономика

10:03 18.09.2019

Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"

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Fitch и S&P повысили рейтинги "Метинвеста"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) горно-металлургической группы "Метинвест" и рейтинги ее еврооблигаций до уровня "BB-" с уровня "B+", прогноз стабильный.

"Повышение последовало за повышением странового потолка Украины до "B" с "B-" 6 сентября. РДЭ "Метинвеста" остается на две ступени выше странового потолка", – указано в сообщении агентства.

Fitch указывает, что это связано с комфортным покрытием обслуживания внешнего долга в твердой валюте, а также соответствующими бизнес и финансовыми показателями "Метинвеста".

Помимо того, международное рейтинговое агентство S&P также повысило "Метинвесту" кредитный рейтинг эмитента и рейтинги еврооблигаций до "B" с "B-", прогноз стабильный.

S&P указало, что "Метинвест" за последние 18 месяцев продемонстрировал сбалансированную финансовую политику с относительно низким уровнем заемных средств и положительным свободным денежным потоком, сохраняя адекватность распределения расходов на рост и доходы акционеров.

Оба агентства также присвоили предварительные рейтинги предлагаемым новым еврооблигациям "Метинвеста", которые группа намерена выпустить сразу после выкупа до $440 млн существующих еврооблигаций: Fitch – "BB-(EXP)", S&P – "B".

"Предлагаемые еврооблигации на сумму не менее $500 млн сгладят профиль погашения и укрепят ликвидность", – считает S&P.

Теги: #fitch #еврооблигации #метинвест #sp #fitch_ratings
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