ЕБА настаивает на доработке законопроекта 1230 с поправками в Таможенный кодекс относительно прав интеллектуальной собственности

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) поддерживает приближение норм украинского законодательства к Регламенту ЕС по вопросам таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности, которое предусматривает законопроект 1230, однако настаивает на необходимости доработки документа.

Как указала ЕБА в пресс-релизе, законопроект с поправками в Таможенный кодекс требует корректировки, например, в части необходимости доказывать факт нарушения прав собственника торговой марки в стране производства для определения товара как контрафактного. Однако процедура обращения в суд для доказательства нарушения является слишком сложной и долгой, и за это время товар с признаками подделки будет реализован.

"Это фактически нивелирует эффективность таможенного реестра", – отмечают в ЕБА.

По мнению экспертов ассоциации, важным также является определение терминов, в частности понятия контрафактных товаров, поскольку данная информация является первым индикатором для таможенников, чтобы понимать, что такое поддельный товар для проверки партии. "Нынешняя формулировка в проекте закона может привести к негативным последствиям, например, необходимости доказывать факт нарушения прав собственника торговой марки", – указывают в ЕБА.

Таможенный реестр объектов права собственности должен применяться исключительно как инструмент для борьбы с контрафактными товарами и недопущения таковых на таможенную территорию, полагают в ЕБА. "То есть в случае подозрения со стороны таможенных органов таможенное оформление таких товаров должно приостанавливаться для дополнительного контроля, а данный Реестр должен быть превентивным инструментом для недопущения ввоза поддельной продукции", – указано в пресс-релизе.

Вместе с тем ЕБА указывает на необходимость решения вопроса "патентного троллинга", чтобы сделать невозможной приостановку товаров и уплаты роялти за них, если товар не является новым в международной практике.