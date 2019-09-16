Экономика

17:55 16.09.2019

Рост мировых цен повлечет увеличение цен на нефтепродукты в Украине на 1,5 грн/литр – директор "А-95"

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Рост мировых цен повлечет увеличение цен на нефтепродукты в Украине на 1,5 грн/литр – директор "А-95"

Рост мировых цен на нефть, связанный с атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, а также проблемы с топливообеспечением на внутреннем рынке в скором времени могут повлечь за собой увеличение розничных цен на нефтепродукты в Украине на 1,5 грн/литр, считает директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

"Влияние может быть очень быстрым. В отличие от привычного нам лага (реагирование на изменение цен в мире - ИФ) две-три недели сейчас ситуация будет развиваться быстрее, поскольку на внутреннем рынке существует очень острая проблема обеспечения топливом", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, по его словам, в августе рынок использовал значительные объемы запасов топлива и в сентябре работает "с колес", которых в нынешней ситуации не хватает, что замедляет поставки нефтепродуктов ж/д транспортом. Также оказывает влияние отсутствие трубопроводного транспорта российского дизельного топлива, а план по поставкам российского топлива из Гомеля вдвое ниже ожидаемого. Кроме того, Мозырский НПЗ (Беларусь) в сентябре снизит отгрузки в Украину из-за остановки на ремонт 15 сентября.

"Это привело к тому, что в некоторых регионах уже ощущается нехватка предложения", - отметил Куюн.

По его мнению, дополнительные проблемы с топливообеспечением может создать включившаяся в работу Государственная таможенная служба, которая по результатам отбора проб заблокировала растаможку одной из поставленных по морю партий топлива, что замедляет разгурузку других судов.

"Имеем непростую ситуацию, когда в оптовом сегменте за последние две недели цены выросли на 10-15%. Это при том, что роста котировок из-за последних событий еще не было, и это вызвано исключительно внутренним фактором", - сказал директор консалтинговой группы "А-95".

По его словам, в октябре возникнут дополнительные проблемы с топливообеспечением, поскольку на ремонт вслед за Мозырским НПЗ уходит и Новополоцкий завод, на которые приходится около трети объема украинского рынка, и не ясно возобновятся ли поставки по нефтепродуктопроводу российского топлива.

Таким образом, недостаток снабжения и рост мировых цен на нефть могут произвести синергетический эффект на цены в стране.

Куюн считает, что первыми начнут поднимать цены в рознице станции эконом-сегмента, которые работают с минимальной маржой, тогда как обеспеченные контрактами по формульной цене АЗС премиум-сегмента отреагируют на ситуацию с небольшой задержкой.

Как сообщалось, в минувшую субботу произошло новое нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В частности, атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

Нефтяной рынок отреагировал на это событие резким скачком цен: при открытии азиатской сессии в понедельник цена Brent взлетела на 19% - максимальными темпами с 1991 года - до $71,95 за баррель, WTI подорожала на 15,5%, до $63,34 за баррель.

По данным на 11:35 кв, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $65,54 за баррель, что на $5,32 (8,83%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $4,36 (7,95%) - до $59,21 за баррель.

Теги: #а_95 #цены #куюн #нефть #нефтепродукты
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