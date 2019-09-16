Герус раскритиковал "Укрзализныцю" за низкую оборачиваемость вагонов

Оборачиваемость вагонов-цистерн с нефтепродуктами АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) за 2011-2019 годах снизилась в два раза, констатировал глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус на своей странице в Facebook.

По его словам, в частности, в 2011 году время доставки вагонов по маршрутам Коростень-Обвидна (Днепр) и Коростень-Выгода (Одесса) составляло 5,5 и 7 суток соответственно. В июле 2019 года время доставки по указанным маршрутам составляло 8 и 10 суток, в августе 2019 года – 12 и 15 суток соответственно.

"За восемь лет вагоны "Укрзализныци" стали ездить более чем вдвое медленнее. Я, конечно, "за" дорогие корпоративные реформы, высокооплачиваемые наблюдательные советы/топ-менеджмент, но когда это как-то коррелирует с улучшением работы компаний не в презентациях, а в реальной жизни", - добавил он.

В тот же день, коллега Геруса по фракции Александр Дубинский раскритиковал главу УЗ Евгения Кравцова за использование представительского вагона в личных целях.

В свою очередь, глава "Укрзализныци" опроверг эти заявления.

"Узнал из Facebook, что у меня есть "личный" вагон. В позолоте и с люстрой вроде как в Верховной Раде. Вас ввели в заблуждение. Это вагон-салон строительства 2006 года. Вагон коммерческий и его можно арендовать", - написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что услуга по аренде вагона-салона пользуется популярностью.